МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Поставки нефти из России на мировые рынки вскоре могут вырасти до показателей начала 2022 года, спрогнозировал в интервью радио Sputnik главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. FT: частные НПЗ Китая тайно покупают нефть из России

По его словам, зарубежные потребители остро нуждаются в российской нефти, поэтому трейдеры нашли способ обходить ограничения на поставки этого вида топлива из России.

"Большая часть покупателей российской нефти нуждаются в ней, поскольку не могут найти ей достойных альтернатив, не только по физико-химическим свойствам, но и по цене. Все-таки российская нефть продается сейчас с существенным дисконтом, что делает ее привлекательной даже в условиях санкционного давления", – уверен он.

Пока что ограничения на импорт нефти из России в большинстве западных стран являются лишь "имиджевыми", однако в середине мая в Европе должны вступить в силу новые рестрикции в отношении "Роснефти" и "Газпромнефти", отметил эксперт. По его словам, нефтетрейдеры нашли способ, чтобы застраховать свой бизнес от потенциальных санкций. Названа точка отсчета для снятия санкций с России

"Здесь используется простой формальный прием, когда нефть загружают в танкер в российском порту, но в судовых документах не указывают конечный пункт назначения топлива. Владельцы танкеров и покупатели в принципе имеют право это делать. Никто их не обязывает раскрывать конечный пункт доставки нефти. Но это позволяет российской нефти в мировой статистике отображаться в качестве нефти с неясным пунктом доставки, с неясным конкретным получателем. Этой опцией сейчас активно пользуются зарубежные трейдеры. Таким образом они страхуются от потенциальных санкций, если они будут продолжать торговать нефтью компаний "Роснефть" и "Газпромнефть". Им проще "обезличить" всю российскую нефть и продавать ее "неизвестному" покупателю", – сказал Громов.

По его словам, благодаря использованию трейдерами этой схемы объемы экспорта российской нефти в мае могут восстановиться до показателей начала 2022 года.

"По косвенным данным зарубежных консалтинговых компаний, это позволило увеличить поставки российской нефти на мировые рынки примерно на 300 тысяч баррелей в сутки, по сравнению с показателями, которые были в марте. Это значит, что условный "серый" экспорт российской нефти начал развиваться, и российская нефть в таком формате начала отыгрывать те потери и ограничения, которые наблюдались в марте. Если эта тенденция сохранится, то в мае экспорт российской нефти может восстановиться до значений, которые отмечались в первые два месяца 2022 года. То есть в физическом выражении объемы российского экспорта могут восстановиться", – уточнил Громов.

Крупные трейдеры, заявившие ранее о намерении сократить объемы операций с российской нефтью, действительно сделали это, но не за счет физического уменьшения поставок, а за счет их нового оформления, заключил он.