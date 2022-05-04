МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Equinor (бывшая Statoil) по итогам первого квартала 2022 года составила 4,714 миллиарда долларов, что в 2,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. BP получила убыток в первом квартале из-за расставания с "Роснефтью"

Разводненная прибыль на акцию составила 1,46 доллара против 0,57 доллара годом ранее. Выручка за январь-март в годовом выражении выросла в 2,2 раза, до 36,05 миллиарда долларов.

Объем добычи углеводородов за первый квартал составил 2,106 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 3% ниже показателя годичной давности.

В то же время Equinor прогнозирует, что объем добычи углеводородов к концу года будет на 2% выше уровня прошлого года, когда он составил 2,014 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. При этом прогноз по органическим капиталовложениям на 2022-2023 годы составляет в среднем 10 миллиардов долларов, на 2024-2025 годы — 12 миллиардов.

ПОТЕРИ От УХОДА ИЗ РОССИИ

Equinor потеряла 1,08 миллиарда долларов в связи с решением о выходе из совместных предприятий в России, сообщает компания.

"Двадцать восьмого февраля Equinor объявила о своем решении прекратить новые инвестиции в Россию и начать процесс выхода из своих совместных предприятий. В этом квартале мы признали чистое обесценение активов в России в размере 1,08 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Кроме того, компания добавила, что ситуация вокруг Украины привела к росту цен на энергоносители, так как она усилила неопределенность на и без того "жестких" рынках.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.