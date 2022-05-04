НУР-СУЛТАН, 4 мая — ПРАЙМ. Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что потери республики в добыче нефти из-за аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме составят не более 300-350 тысяч тонн,. Годовая инфляция в Казахстане ускорилась в апреле

Он пояснил, что в период, когда там была авария, весь апрель месяц предпринимались попытки использовать любые альтернативные маршруты и какие-то незначительные объемы были перенаправлены.

"В целом ожидали, что потери могут составить до 2 миллионов тонн, но ввиду работы правительства и добывающих компаний потери составят не больше 300-350 тысяч тонн. Это не такая большая потеря, которую мы можем догнать до конца года", — сказал он.

КТК в конце марта после сильного шторма в Черном море вывел из эксплуатации два из трех существующих выносных причальных устройства (ВПУ-2 и ВПУ-3) из-за обнаруженных неисправностей. Танкерные отгрузки нефти в связи с ремонтом останавливались с 23 по 28 марта.