МОСКВА, 4 мая — Прайм. Индия рассчитывает на покупку российской нефти по заниженной цене — менее 70 долларов за баррель, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Индия предложила своим госкомпаниям выкупить долю BP в "Роснефти"

"Южноазиатская страна рассчитывает на российские поставки (нефти — ред.) по цене менее 70 долларов за баррель", — пишет агентство. По информации источников издания, конфиденциальные переговоры уже ведутся на высоком уровне между представителями этих стран.

Агентство, ссылаясь на собственные расчеты, сообщает, что государственные и частные нефтеперерабатывающие компании Индии закупили более 40 миллионов баррелей российской нефти после начала спецоперации на Украине, что на 20% больше, чем объем поставок этого сырья из РФ в Индию за весь 2021 год.

Издание добавляет, что Индия, которая импортирует 85% нефти, потребляемой в стране, является одной из немногих стран, которая продолжает покупать это сырье из РФ. В то же время, согласно сообщению агентства, сокращение европейского спроса на нефть из РФ оказывает серьезное давление на российскую нефтяную промышленность.