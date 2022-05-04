МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Генеральный директор крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии MOL Жолт Хернади заявил, что предприятие готовилось к возможным европейским санкциям, затрагивающим поставку российской нефти. Венгрия оценила планы ЕС запретить поставки нефти из России

Как отметила Хернади в интервью Telex.hu, Венгрия уже более десяти лет обсуждала вопрос диверсификации поставок энергоносителей, а текущая ситуация ускорила решение этого вопроса.

"Мы постараемся увеличить наше морское присутствие и закупать больше морских грузов. Осторожно отмечу, что необходимые приготовления уже сделаны", — сказал он.

Однако пока, по его словам, альтернативные поставки сырой нефти в случае эмбарго на нефть из России привели бы к тому, что Дунайский нефтеперерабатывающий завод мог бы производить на 20% меньше продукции, а нефтеперерабатывающий завод в Братиславе — на 30% меньше. "Это огромные цифры",- подчеркнул Хернади.

"Я очень верю в мудрость Евросоюза, с санкциями было бы много неприятностей, и экономика Центральной Европы полностью просела бы. Мы можем представить полное эмбарго только в том случае, если у большинства стран, не имеющих выхода к морю, включая нас, будет переходный период. Минимальный срок – три года. Без него в краткосрочной перспективе следует ожидать дефицита продукции, экономического ущерба и более высокой инфляции. В этом случае бремя санкций несоразмерно ляжет на Венгрию, Словакию, Чехию и Сербию", — сказал Хернади.

Ранее газета New York Times со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с текстом проекта новых антироссийских санкций ЕС сообщила, что шестой пакет ограничений, который предусматривает поэтапный запрет всего импорта российской нефти в Евросоюз, даст возможность Венгрии и Словакии поставлять российские энергоносители до конца 2023 года.