МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В Евросоюзе предлагают в рамках новых санкций ввести запрет европейским компаниям и судам оказывать услуги по транспортировке российской нефти по миру, в том числе в сфере страхования, передает агентство Блумберг. Во Франции ожидают роста цен на топливо

Евросоюз не собирается ограничиваться поэтапным запретом на нефть из России, а намерен помешать возможности РФ продавать нефть и нефтепродукты по миру, сообщается в агентстве.

"В рамках шестого пакета санкций блок предлагает запретить европейским судам и компаниям предоставлять услуги, в том числе страхования, связанные с транспортировкой российской нефти по миру", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что запрет распространится на предоставление "прямо или косвенно технической поддержки, посреднических услуг, финансирования или финансовой помощи или любых других услуг, связанных с транспортировкой, в том числе путем перегрузки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти и нефтепродуктов, которые были получены или экспортированы из России".

Ограничения также будут затрагивать страхование, сообщили в агентстве.

Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.