МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром ускорили рост до 3,6% на фоне рисков снижения предложения этого сырья на рынке в свете перспектив ввода эмбарго на российскую нефть странами ЕС, следует из данных торгов. В СМИ рассказали о планах Евросоюза на российскую нефть

По состоянию на 14.07 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3,57%, до 108,72 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 3,66%, до 106,16 доллара. Ранее утром нефть дорожала примерно на 1%.

В среду днем на динамику нефтяных цен продолжают оказывать влияние опасения об уменьшении предложения этого вида сырья на рынке в свете возможного прекращения закупок странами ЕС российской нефти. Так, опасения усилились после недавних сообщений о том, что Германия уже готова прекратить закупки нефти из России.

Кроме того, в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 29 апреля уменьшились на 3,479 миллиона баррелей, хотя прогнозировалось снижение лишь на 1,167 миллиона.

"Очень оптимистичные" данные по запасам, а также план Европейского союза запретить импорт российской нефти привели к росту цен на нефть", — иронично прокомментировали ситуацию газете Wall Street Journal аналитики DNB Markets.