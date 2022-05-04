МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть может привести к росту цен, но предсказание реакции рынка является спекуляцией, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Мировые цены на нефть выросли на 3,6%

"Мы можем принять все упреждающие меры, чтобы найти альтернативу российской нефти. <…> Мы, конечно, не можем гарантировать, что не будет перебоев, прежде всего, на региональном уровне", — отметил Хабек на пресс-конференции по итогам двухдневного закрытого заседания кабмина ФРГ.

Министр подчеркнул, что переходный период для отказа от нефти из России составит 180 дней, за это время возможны изменения цен на рынке, но Германия "как страна" сможет себе позволить нефтяное эмбарго. "Что касается цен, то сроки длительные, поэтому я могу только посмотреть во всевидящее око, чтобы спекулировать о реакции на биржах. Возможно он (рынок) уже это учел (в своих ожиданиях). Но, конечно, цены могут значительно вырасти. При сроках в 180 дней они в любом случае вырастут и потом снизятся, нужно будет смотреть конкретно на ситуацию. Сейчас это спекуляция (предсказывать реакцию рынка)", — заявил Хабек.