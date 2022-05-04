МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Портал Euractiv сообщает, что ЕК рассматривает возможность разрешить поставлять нефти РФ по трубопроводам, при этом запретив ее ввоз на танкерах.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала в среду шестой пакет направленных против России санкций, в которых окажутся Сбербанк и другие крупные банки РФ, три ведущих российских телеканала, а также новые физлица. Также пакет предусматривает поэтапное полное нефтяное эмбарго.
"Комиссия также рассматривает альтернативный сценарий: запретить импорт российской нефти только посредством танкеров и разрешить поставки по трубопроводам", — говорится в сообщении портала.
Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://1prime.ru/energy/20220504/836817966.html
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