МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Портал Euractiv сообщает, что ЕК рассматривает возможность разрешить поставлять нефти РФ по трубопроводам, при этом запретив ее ввоз на танкерах. Президент Румынии поддержал инициативу поэтапного запрета нефти из России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала в среду шестой пакет направленных против России санкций, в которых окажутся Сбербанк и другие крупные банки РФ, три ведущих российских телеканала, а также новые физлица. Также пакет предусматривает поэтапное полное нефтяное эмбарго.

"Комиссия также рассматривает альтернативный сценарий: запретить импорт российской нефти только посредством танкеров и разрешить поставки по трубопроводам", — говорится в сообщении портала.

Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.