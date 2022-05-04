МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Венгрия могла бы поддержать нефтяное эмбарго ЕС против РФ при условии исключения для поставок по трубопроводам. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он также отметил, что шестой пакет санкций ЕС с полным эмбарго на поставки нефти из России разрушил бы венгерскую экономику. The Hill: американцы скатываются в нищету из-за политики Байдена

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.

"Венгрия сейчас может покупать из России необходимую для экономики качественную нефть по трубопроводам. С технологической точки зрения в Венгрии есть возможность для переработки российской нефти. Поэтому в этой форме нынешний пакет санкций ЕС мы не можем поддержать, мы не можем за него голосовать", — говорится в заявлении Сийярто в Facebook* (сеть запрещена в РФ как экстремистская организация).

"Поскольку этого нет, то брюссельский пакет разрушил бы безопасность энергоснабжения Венгрии, и поэтому в нынешней форме мы поддержать пакет не можем. Венгрия только тогда могла бы согласиться на эти санкционные меры, если бы для поставок нефти, поступающей по трубопроводам, сделали бы исключение из ограничений. В этом случае энергобезопасность Венгрии была бы сохранена", — отметил министр.

Он добавил, что энергоснабжение Венгрии сейчас в безопасном стабильном состоянии, но безопасность энергоснабжения в полной мере разрушил бы этот санкционный пакет.

Ранее представитель венгерского правительства Золтан Ковач, комментируя планы ЕС запретить поставки нефти из РФ, заявил, что Венгрия не готова отказаться от энергобезопасности страны.

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