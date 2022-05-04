МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Министр энергетики Словакии заявил, что эмбарго на нефть из РФ уничтожит европейскую экономику, скажется на энергоснабжении не только Словакии, но и Австрии, Чехии, Украины.

Ранее вице-премьер и глава минэкономики республики Рихард Сулик заявил, что Словакия согласна с предложением ввести в ЕС эмбарго на поставки нефти из России, однако нуждается в трехлетнем переходном периоде.

По словам главы минэнерго, который дал интервью изданию Politico, нынешнее предложение нанесет урон энергоснабжению Словакии, Австрии, Чехии и Украины.

"Это уничтожит нашу европейскую экономику", — подчеркнул он.

Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций. По ее словам, в частности, предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго. Вместе с тем, как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.

Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.

Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял Новак.