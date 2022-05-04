МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. При отказе от российской нефти сложная логистика, необходимость переоборудования нефтеперерабатывающих заводов под другое сырьё приведёт к значительному удорожанию поставок топлива для Европы, заявил РИА Новости в среду замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев. Чехии потребуется отсрочка перед вводом ЕС эмбарго на российскую нефть

Новый пакет антироссийских санаций ЕС включает поэтапный запрет импорта российской нефти.

"Европа на сегодняшний день не сможет ввести полный запрет на поставки нефти из России. Уже сейчас Германия планирует, как минимум, полгода "готовиться" к введению эмбарго на нефть, а Венгрия выдвигает особые условия, суть которых состоит в том, что ЕС должен будет возмещать финансовые потери стране в случае удорожания нефти из-за использования услуг других поставщиков. А поиск таких поставщиков, по мнению Венгрии, может занять до 20 месяцев. То есть ближайшие два года", — сказал политик.

Васильев также напомнил, что ранее генсек ОПЕК уже заявил, что свободных мощностей для замены российской нефти в мире нет.

"И этот факт трудно, а точнее невозможно игнорировать, даже если Евросоюз и продолжает нагнетать истерику и принимает громкие решения, говоря об отказе от российской нефти. На практике это выглядит так: Европа отказывается от надежного поставщика и пытается найти новых партнеров", — подчеркнул он.

Если говорить о стоимости нефти на мировом рынке, то, возможно, она и не будет существенно меняться, "однако, цена на нефть для Европы однозначно повысится", сказал законодатель. По его словам, цена вырастет из-за более сложной логистики, так как значительная часть нефти будет поступать через посредников, которые будут для поставок использовать, в том числе и закупаемую в России нефть.

"Сложная логистика чревата задержками поставок, а также всплесками роста цен", — пояснил он.

Кроме того, имеются и определенные технологические сложности, поскольку "европейские НПЗ во многом заточены под российские поставки, особенно серьезны эти проблемы для Словакии", добавил сенатор.

"А это означает, что Европа должна найти в других странах такую же по качеству и структуре нефть, или переоснащать НПЗ, на что тоже потребуется значительное время и серьезные затраты. А значит, по крайней мере первое время, Европе придется значительно увеличить закупки готовых нефтепродуктов из Индии и Китая, считает Васильев.

"Что касается России, то процесс перераспределения нефтяного рынка идет не первый год, и наша страна окончательно переориентирует значительную часть своих поставок на Восток", — заключил замглавы комитета СФ.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.