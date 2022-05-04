МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Альтернатив российской нефти для Болгарии на данный момент не существует, заявила дочерняя компания "Лукойла" "Лукойл Нефтохим Бургас". Сенатор рассказал, к чему ведет отказ от российской нефти

"В настоящее время мы не видим реальных альтернатив, так как на нашем рынке нет предложений других сортов нефти. Технически мы можем перерабатывать нефть с Ближнего Востока и из Северной Африки, но это снизит возможности НПЗ", — приводит заявление компании местный телеканала BTV.

По данным телеканала, эксперты прогнозируют рост цен на топливо в Болгарии на 20-30% в случае введения эмбарго на российскую нефть.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию" и ограничения по импорту нефти.

Во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС передавало, что Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть.

Ранее вице-премьер и глава минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна будет настаивать на исключении для себя из эмбарго на закупку нефти в РФ, которое собираются ввести страны ЕС в новом пакете антироссийских санкций. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач также заявлял, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.

ЕС после начала спецоперации по демилитаризации Украины принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.