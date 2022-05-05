МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут, инвесторы оценивают возможность полного отказа стран ЕС от российской нефти, следует из данных торгов. Эмбарго на нефть. Что будет с ценами

По состоянию на 11.15 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,39%, до 110,57 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 107,97 доллара.

Накануне наблюдался всплеск удорожания нефти — после выхода данных о неожиданном сокращении её запасов в США. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 апреля, выросли на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 415,7 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения на 0,8 миллиона баррелей.

А в четверг утром на первый план снова вышли перспективы возникновения временной нехватки нефти на рынке в случае отказа стран ЕС от сырья из РФ. И это дало новый импульс росту цен. Опасения дефицита усилились в связи с тем, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках нового шестого пакета антироссийских санкций ЕС предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго.

К тому же в последнее время укреплялся доллар, что было негативом для сырьевых цен, но после того как Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо повысила учётную ставку, этот драйвер ожиданий исчерпал себя.

"Рынок нефти будет оставаться напряженным в дальнейшем, и теперь, когда пик доллара достигнут, цены на сырую нефть должны получить дополнительную поддержку", — прокомментировал агентству Франс Пресс аналитик Oanda Эдвард Моя (Edward Moya).