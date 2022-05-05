ТОКИО, 5 мая — ПРАЙМ. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хаигуда заявил, что страна не намерена в ближайшее время вводить эмбарго на поставки российской нефти в связи с нехваткой собственных ресурсов. В правительстве Японии высказались по поводу российских санкций

"У Японии ограниченные ресурсы, и добиться немедленного самообеспечения представляется затруднительным", — цитирует его слова агентство Киодо.

По словам министра, у разных стран различные ситуации по энергетической безопасности, поэтому, несмотря на то, что правительство Японии намерено придерживаться единого с США курса, "необходимо делать всё возможное, чтобы энергетическая безопасность не пострадала".

Ранее Хаигуда, который находится в США с визитом, провел встречи с американскими министром энергетики Дженнифер Гранхольм и министром торговли Джиной Раймондо, в ходе которых стороны обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества двух стран в сфере энергетики, производства полупроводников, экспортного контроля и других.

Агентство Киодо со ссылкой на текст совместного заявления также сообщило, что стороны обсудили возможности увеличения отпускаемых объемов американского сжиженного природного газа (СПГ) и повышения доли японских инвестиций в проектах с целью снижения зависимости от российских энергоносителей.

По итогам прошлого года Япония импортировала 74,32 миллиона тонн СПГ. Из них 8,8% были импортированы из РФ, а 9,5% — из США. Японские СМИ подчёркивают, что если США сможет нарастить производство СПГ, то Япония сможет заменить часть импортируемого из РФ СПГ на американский.