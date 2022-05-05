МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. "Лукойл" прекратит листинг своих депозитарных расписок (ADR) на Лондонской бирже, ожидаемая дата 6 июня 2022 года, сообщила компания. Великобритания лишила Московскую биржу статуса признанной

"Компания сообщает, что она направила уведомления с просьбой о прекращении листинга программы американских депозитарных расписок,… допуска к торгам на Лондонской фондовой бирже американских депозитарных расписок… с ожидаемым прекращением такого листинга и допуска к торгам с 6 июня 2022 года", — говорится в сообщении "Лукойла".

Компания также направила в банк-депозитарий Citibank заявление о намерении прекратить с 30 декабря 2022 года депозитарные соглашения по программам ADR. Таким образом, держатели ADR могут конвертировать их в обыкновенные акции "Лукойла" до 30 декабря 2022 года.

Депозитарные расписки на акции "Лукойла" имеют листинг на Лондонской бирже, а также торгуются на Франкфуртской, Мюнхенской и Штутгартской фондовых биржах и внебиржевом рынке США.

Президент России Владимир Путин 16 апреля подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки РФ должны будут пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования — 16 апреля, а запрет на обращение российских депозитарных расписок за рубежом начал действовать через 10 дней после этого. При этом российским эмитентам дается пять рабочих дней, чтобы расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок, и еще столько же, чтобы сообщить об этом в ЦБ РФ, приложив подтверждающие документы.

Вместе с тем кабмин РФ имеет право разрешить обращение за рубежом ранее выпущенных депозитарных расписок, для этого эмитент должен обратиться в правкомиссию по контролю за иностранными инвестициями и направить документы в Минфин с указанием веских причин, обосновывающих необходимость продолжения обращения депозитарных расписок за рубежом.