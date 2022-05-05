МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ началось в четверг в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса. Стали известны сроки окончания работы Евросоюза над новыми санкциями

Комитет должен обсудить ситуацию на рынке нефти и вынести рекомендацию по параметрам нефтяного соглашения в июне. Затем эту рекомендацию обсудят все главы делегаций альянса ОПЕК+, заседание которых запланировано следом.

Несмотря на сохраняющиеся геополитические риски и обсуждение в Евросоюзе эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, страны ОПЕК+, вероятно, продолжат следовать своему запланированному ранее курсу на увеличение производства в объеме 432 тысячи баррелей в сутки ежемесячно, сообщило днем ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванных делегатов альянса.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года — на 432 тысячи баррелей в сутки.

На май ограничения составляют 1,728 миллиона баррелей в сутки, а полстью выйти из них альянс рассчитывает в сентябре.

КОМИТЕТ ОПЕК+ РЕКОМЕНДОВАЛ АЛЬЯНСУ ПРОДОЛЖИТЬ В ИЮНЕ ПЛАНОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ

По сообщению РИА Новости, Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу в июне продолжить плановый рост добычи нефти на 432 тысячи баррелей в сутки.

"Принятая рекомендация — рост на 432 тысячи баррелей в сутки, как и планировалось", — сообщил собеседник агентства.

НА МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ РЫНОК ВЛИЯЮТ ГЕОПОЛИТИКА И ПАНДЕМИЯ

В коммюнике по итогам встречи глав делегаций альянса было отмечено, ОПЕК+ все еще считает фундаментальные факторы рынка нефти сбалансированными, но отмечает, что на него продолжают влиять геополитика и пандемия.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года — на 432 тысячи.

На май, таким образом, ограничения составляют 1,728 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывает в сентябре.