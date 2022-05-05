МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович заявила, что уменьшение зависимости Сербии от единственного поставщика газа — России — необходимый путь к энергобезопасности страны. Цены на нефть растут на опасениях о вводе антироссийского эмбарго

В четверг глава минэнерго Сербии приняла участие во встрече министров "Юго-Восточный энергетический переход — региональное сотрудничество по энергобезопасности, диверсификации и транзиции" в Софии. Румыния, Северная Македония, Греция, Турция, Азербайджан и Украина, а также представители Еврокомиссии участвовали наряду с Болгарией и Сербией.

"Сегодня у нас была первая рабочая группа, в которую входят все государства-партнеры, которые хотят снизить зависимость от одного поставщика, в нашем случае это зависимость от РФ. Если бы мы ранее работали на диверсификации не только путей поставок, но и поставщиков, все бы было легче, но вся Европа расслабилась", — цитирует минэнерго Сербии Михайлович.

"Настал последний момент, чтобы сделать все возможное, чтобы у нас было больше поставщиков, чтобы мы были в безопасности. Увеличение энергобезопасности и диверсификация во многих странах Европы должны были произойти ранее, а не так, чтобы мы дождались кризиса и поняли, насколько плохо зависеть от одного поставщика, кто бы он ни был", — подчеркнула сербский вице-премьер.

Президент Сербии Александр Вучич в четверг выразил свое сомнение в том, что в ближайшем будущем возможна диверсификация поставок нефти и газа в страну из источников альтернативных России.

По словам Вучича, Германия на 55% зависит от российского газа, а Сербия — на 100%, как и другие страны. Он также сообщил, что необходимо увеличить существующее подземное хранилище газа "Банатски-Двор" до 1 миллиарда кубометров и построить новое нефтехранилище.

Вучич ранее заявил о готовности Сербии в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Греции, церемония в честь начала строительства которого состоялась 3 мая в порту Александруполис на севере Греции в присутствии лидеров балканских стран и ЕС. Строительство плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) рассматривается как проект, ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа.

Вице-премьер Сербии, министр горного дела и энергетики Михайлович 3 мая призвала граждан и организации к экономии энергии и диверсификации источников поставки газа на фоне начала строительства СПГ-терминала в Греции.

Она напомнила, что в следующем году ожидается завершение строительства соединительного газопровода Ниш-Димитровград с Болгарией, который позволит Сербии получать СПГ из Греции или природный газ из Азербайджана, а также "есть план связать газотранспортную систему с Северной Македонией и Румынией".

Михайлович ранее заявила, что приостановка поставок газа из России в Болгарию и Польшу не влияет на Сербию, после того, как "Газпром" приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.

Нынешний договор Србиягаза с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.