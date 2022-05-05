МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в июне продолжат увеличивать добычу на плановые 432 тысячи баррелей в сутки, следующая встреча назначена на 2 июня, следует из коммюнике альянса по итогам прошедшего заседания.
"Подтвердить план по корректировке добычи и механизм ежемесячной корректировки, утвержденные на 19-м заседании ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение увеличить общую добычу на 0,432 миллиона баррелей в сутки в июне 2022 года", — говорится в релизе.
В нем также сообщается, что следующее заседание альянса ОПЕК+ состоится 2 июня.
https://1prime.ru/energy/20220505/836829656.html
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