МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Квота Казахстана на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в июне составит 1,655 миллиона баррелей в сутки, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.
Министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции прошло ранее в четверг. По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 432 тысячи баррелей в сутки ежемесячно до полного снятия ограничений.
"Обязательства Казахстана на июнь 2022 года составят 1,655 миллиона баррелей в сутки. Периодом компенсации перевыполненных объемов остается конец июня 2022 года", — сообщили в министерстве.
В мае квота Казахстана составляла 1,638 миллиона баррелей нефти в сутки.
https://1prime.ru/energy/20220505/836830430.html
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