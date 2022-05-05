МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Квота Казахстана на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в июне составит 1,655 миллиона баррелей в сутки, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики ОПЕК+ обсудил вопрос о параметрах нефтяного соглашения

Министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции прошло ранее в четверг. По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 432 тысячи баррелей в сутки ежемесячно до полного снятия ограничений.

"Обязательства Казахстана на июнь 2022 года составят 1,655 миллиона баррелей в сутки. Периодом компенсации перевыполненных объемов остается конец июня 2022 года", — сообщили в министерстве.

В мае квота Казахстана составляла 1,638 миллиона баррелей нефти в сутки.