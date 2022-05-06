Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras отчитался о прибыли
Чистая прибыль бразильской Petrobras за I квартал 2022 года подскочила в 43 раза - до $8,6 миллиарда
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras по итогам первых трех месяцев 2022 года получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров компании, в размере 8,648 миллиарда долларов, что в 43 раза больше показателя за прошлый год, сообщила компания.
Выручка за первые три месяца года достигла 27,189 миллиарда долларов, что в 1,7 раза выше год к году. Скорректированный показатель EBITDA вырос при этом в 1,7 раза, до 14,961 миллиарда долларов.
Общий долг компании на 31 марта 2022 года составлял 40,072 миллиарда долларов.
Акции компании на Нью-Йоркской бирже дорожают на предторгах на 2,56%.
Petrobras — энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.
https://1prime.ru/energy/20220506/836835933.html
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