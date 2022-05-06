РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 мая — ПРАЙМ. Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал государственную нефтяную компанию Petrobras заморозить цены на топливо.
В четверг был опубликован финансовый отчет Petrobras, согласно которому чистая прибыль компании в I квартале 2022 года составила 44,6 миллиарда реалов (8,6 миллиарда долларов).
"Petrobras, прекратите повышать цены на топливо. Ваши прибыли — это злоупотребление, это абсурд… Они стали выше во время кризиса, это недопустимое преступление", — заявил глава государства в видеообращении, размещенном в социальных сетях.
Президент предупредил, что новое повышение цен "может оставить Бразилию банкротом".
"Petrobras получает 30-процентную прибыль, и именно население Бразилии оплачивает счет за эту прибыль", — добавил он.
Болсонару также напомнил, что компания не является полностью государственной и имеет иностранных акционеров, в частности, американские пенсионные фонды. По его словам, своей ценовой политикой Petrobras оплачивает "жирные пенсии" в США.
https://1prime.ru/energy/20220506/836836283.html
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