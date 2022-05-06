МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Гонконгская телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на главного финансового директора CNPC Чай Шоупина передает в пятницу, что китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) ведет деятельность с РФ в рамках существующих контрактов, в настоящее время компания не собирается закупать российский природный газ и нефть по значительным скидкам. Индекс Мосбиржи проведет пятничные торги в диапазоне 2250,00–2450 пунктов

По словам Чай Шоупина, сейчас деятельность с Россией "ведется в рамках существующих контрактов", все расчеты осуществляются в долларах или евро.

"В настоящее время (у корпорации) нет планов производить закупки российского природного газа и нефти со значительными скидками", — приводит телеканал его слова.

Он также сообщил, что несмотря на то что антироссийские санкции оказывают "определенное влияние", деятельность до сих пор ведется в нормальном режиме.

Ранее Минфин РФ заявил, что средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, снизилась на 20,8% в апреле 2022 года по отношению к марту нынешнего года и выросла в 1,1 раза к апрелю прошлого года — до 70,52 доллара за баррель.

Снижение средней цены во многом объясняется дисконтом из-за новых западных антироссийских санкций, которые были введены после начала спецоперации на Украине. Покупатели российской нефти столкнулись с определенными сложностями в логистике, фрахте судов и страховании сделок. Аналитики инвестбанка "Синара" сообщали, что скидки на Urals по отношению к эталонной марке Brent достигали 19 апреля 37 долларов за баррель, после чего они перешли к некоторому снижению.