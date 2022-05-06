МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Согласно данным портала издания Vecernji list, Хорватия требует исключения из обсуждаемого пакета санкций ЕС на поставки нефтепродуктов из России, так как крупнейшей нефтегазовой компании страны INA требуется вакуумный газойль. В ЕС продолжается дискуссия по шестому пакету антироссийских санкций

"VGO (вакуумный газойль – ред.) – сырье, которое необходимо для производства дизельного топлива, а нефтеперерабатывающий завод INA в городе Риека оптимизирован для его использования в производственном цикле. Источники снабжения VGO на рынке весьма ограниченны. Вследствие этого INA выступает за дальнейшие закупки VGO, как это и было до сих пор", — приводит портал текст обращения компании к Еврокомиссии. По информации издания, речь идет об изъятии из пакета санкций на год.