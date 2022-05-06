МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Согласно данным портала издания Vecernji list, Хорватия требует исключения из обсуждаемого пакета санкций ЕС на поставки нефтепродуктов из России, так как крупнейшей нефтегазовой компании страны INA требуется вакуумный газойль.
"VGO (вакуумный газойль – ред.) – сырье, которое необходимо для производства дизельного топлива, а нефтеперерабатывающий завод INA в городе Риека оптимизирован для его использования в производственном цикле. Источники снабжения VGO на рынке весьма ограниченны. Вследствие этого INA выступает за дальнейшие закупки VGO, как это и было до сих пор", — приводит портал текст обращения компании к Еврокомиссии. По информации издания, речь идет об изъятии из пакета санкций на год.
https://1prime.ru/energy/20220506/836840673.html
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