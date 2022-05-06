БЕРЛИН, 6 мая — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство сообщило, что энергобезопасность Германии обеспечена, поставки газа держатся на обычном уровне, а объемы заполненности газохранилищ значительно выше, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов. В обязанности регулятора входит мониторинг данных вопросов. В Германии призвали к сокращению потребления природного газа

Согласно опубликованной агентством схеме, уровень заполненности газохранилищ ФРГ на 4 мая составил более 30 процентов.