БЕРЛИН, 6 мая — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство сообщило, что энергобезопасность Германии обеспечена, поставки газа держатся на обычном уровне, а объемы заполненности газохранилищ значительно выше, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов. В обязанности регулятора входит мониторинг данных вопросов.
Согласно опубликованной агентством схеме, уровень заполненности газохранилищ ФРГ на 4 мая составил более 30 процентов.
https://1prime.ru/energy/20220506/836841782.html
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