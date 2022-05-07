МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Прогнозировать, сколько займет переориентация экспорта российских нефти и газа из Европы в Азию, пока не представляется возможным, заявил РИА Новости директор медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев. В Австрии узнали "горькую правду" о газе из России

Ранее в мае американское издание The New York Times писало, что РФ может продавать больше энергоресурсов в Азию. Газета сообщала, что среди азиатских стран есть те, кто готов покупать российские нефть и газ, несмотря на санкции, но для этого России необходима инфраструктура, на создание которой могут потребоваться годы.

"Оценить сроки, необходимые для полной переброски экспортных потоков российских нефти и газа с европейского на азиатское направление, невозможно даже теоретически. Значительная доля нефти и практически весь газ в Европу поставляются по системе трубопроводов. На азиатском направлении таких мощностей нет, и, сколько времени займет их строительство, при том что на сегодняшний момент нет даже сколько-то проработанных планов такого строительства (исключение – газопровод "Сила Сибири-2"), неизвестно", — подчеркнул Коптев.

НЕФТЬ

Однако все зависит от вида энергоресурсов. Как отметил Коптев, существующие мощности нефтепроводов, ведущих из России в Азию, сейчас заполнены далеко не полностью, поэтому позволяют дополнительно увеличить поставки нефти на азиатские рынки на объем до 10 миллионов тонн в год.

"До 2010 года, когда начались поставки через Козьмино и Сковородино-Мохэ, все экспортные поставки "Роснефти" в Китай шли через поселок Мегет (эстакада Суховская) в Иркутской области… При необходимости по участку Анжер-Тайшет-Мегет можно было бы прокачивать дополнительно 7-8 миллионов тонн нефти сибирских месторождений в год, которая далее транзитом через Монголию могла бы доставляться в Китай. Кроме того, есть технологическая возможность увеличения поставок через Казахстан", — объяснил Коптев. Крым готовится поставлять газ и электроэнергию на Украину

Также можно относительно быстро перенаправить потоки нефти, поставляемые в настоящий момент танкерами. Правда, для этого потребуется сооружение дополнительных портовых мощностей и увеличение количества танкеров, что может быть осложнено запретом на перевозку российской нефти танкерами стран ЕС, который может быть введен в шестом пакете санкций.

"Для танкерных поставок европейским потребителям существует пара уловок, которые даже в условиях эмбарго позволят сохранять поставки. Первая – поставка без указания конечного потребителя. Нефть как бы поставляется неопределенному кругу лиц. Вторая – смешанные поставки. Если в партии меньше 50% российской нефти, она вроде уже и не российская, и эмбарго на нее не распространяется. Конечно, для этого потребуется, чтобы европейские регуляторы смотрели на такие поставки сквозь пальцы, но в условиях дефицита поставок такое их поведение весьма вероятно", — отметил эксперт.

ГАЗ

Как рассказал РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" фонда "Центр стратегических разработок" Александр Амирагян, сложнее будет перенаправить в Азию природный газ. Это связано с тем, что 70% российского газа покупает именно Европа и практически все поставки осуществляются по трубопроводам.

"Некоторый прирост поставок в ближайшие годы обеспечит действующий газопровод "Сила Сибири", однако он в разы ниже объема поставок газа в Европу. В этой ситуации уже прорабатывается возможность строительства еще одного газопровода в Китай ("Сила Сибири — 2"), однако, во-первых, он может быть построен не ранее конца 2020-х годов, а даже в случае реализации проекта эти два газопровода не смогут возместить текущие объемы поставок в Европу" — объяснил РИА Новости Амирагян.

Эксперт также считает перспективным направлением расширение экспорта сжиженного природного газа (СПГ), для которого уже действуют два крупных проекта — "Сахалин-2" и "Ямал СПГ". Еще несколько проектов планировалось реализовать к середине 2020-х годов. Однако из-за сильной зависимости от западных технологий, пока предсказать их судьбу сложно, отмечает он.

ЭМБАРГО ОТ ЕВРОПЫ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 мая анонсировала шестой пакет антироссийских санкций. По ее словам, в частности, предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго. Вместе с тем, как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает тот факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов. Во Франции придумали, чем заменить российский газ

Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие пять-десять лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.