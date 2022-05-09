ТОКИО, 9 мая — ПРАЙМ. Япония приняла "тяжелое решение" по запрету импорта российской нефти, так как "единство стран G7 важнее всего", заявил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам онлайн-саммита "семерки". Британия вводит новые санкции против России и Белоруссии

"Сегодня ночью я участвовал в видеоконференции лидеров "группы семи", мы провели с лидерами стран G7 и президентом Зеленским откровенный обмен мнениями и смогли снова подтвердить солидарность "семерки" с Украиной. Что касается нефти, то для нашей страны, во многом зависящей от импорта энергоресурсов, это очень тяжелое решение, но сейчас время, когда единство G7 важнее всего. С учетом заявления лидеров "семерки" мы решили принять меру по запрету импорта российской нефти. Япония продолжит для защиты мирового порядка тесно взаимодействовать с G7 и другими странами", — сказал Кисида.

В то же время он подтвердил намерение Японии сохранить свои доли в проектах "Сахалин-1", "Сахалин-2" по добыче природного газа и нефти, однако дал понять, что Япония будет сокращать импорт нефти и по проектам, в которых имеет долю.

"Что касается импорта нефти из принадлежащей нашей стране доли (в проектах), то с учетом того, что они вносят вклад в долгосрочное, дешевое и стабильное обеспечение энергией, мы будем сокращать его поэтапно, чтобы минимизировать отрицательное влияние на жизнь населения и деловую активность", — сказал премьер.

В воскресенье состоялась видеоконференция лидеров G7 с участием Владимира Зеленского. В заявлении лидеров по итогам конференции говорится о стремлении "постепенно избавиться от зависимости от российской энергии, в том числе путем постепенного отказа или запрета импорта российской нефти". Это будет сделано поэтапно, обеспечивая альтернативные поставки. Также лидеры намерены ускорить процесс избавления от зависимости от ископаемого топлива и перехода к чистой энергетике.

Также лидеры G7 заявили, что продолжат работать над тем, чтобы у России не было доступа к "ключевым сервисам", будут принимать дальнейшие меры против российских банков и финансового сектора, будут противостоять попыткам властей РФ "распространять свою пропаганду", будут продолжать кампанию против российских финансовых элит и их семей.