МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Глава Росатома Алексей Лихачев заявил РИА Новости, что западные санкции не повлияют на проект строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Финская Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на постройку АЭС

По его словам, "все идёт отлично".

Отвечая на вопрос о влиянии санкций на проект строительства АЭС в Венгрии, он сказал: "Нет".