Глава Росатома: санкции Запада не повлияют на строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
https://1prime.ru/energy/20220509/836851048.html
Глобальный энергокризис
Reuters: решения Байдена ссорят США с ключевыми партнерами в энергетике
Торги
Цены на газ в Европе снижаются в начале торгов в понедельник
Нефть
Премьер Японии прокомментировал решение по отказу от российской нефти
Продовольственный кризис
В Германии заявили о риске нехватки продовольствия
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
"Газпром" рассказал, как идет транзит газа через Украину 9 мая
Мировая экономика
Обнаружены первые признаки сдувания экономического "пузыря" в США
Спецоперация России на Украине
В Германии заявили о беспрецедентной провокации Зеленского
Личный кошелек
Покупать нельзя ждать. Что будет с ценами на загородную недвижимость
Курсы валют
Определены решающие факторы для изменения курса рубля
Экономика в период санкций
Американцев взбесили слова Байдена об экономике страны
https://1prime.ru/energy/20220509/836851048.html
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