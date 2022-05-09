МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак заявил журналистам, что РФ рассматривает разные варианты диверсификации экспортной нефтяной инфраструктуры, включая расширение портовых мощностей, а также трубопроводной системы "Восточная Сибирь — Тихий океан" (ВСТО). Китай снизил объемы импорта нефти и газа в январе - апреле

Новак отметил, что есть разные варианты, не только вариант ВСТО, но будут рассматриваться варианты расширения портовых мощностей, в том числе и в других субъектах РФ.

По его словам, сейчас эти вопросы рассматриваются рабочей группой. "Будут предложены наиболее эффективные варианты расширения инфраструктуры. Если говорить про ВСТО, то это один из вариантов", — добавил он.

Кроме того, Новак ответил на вопрос журналистов, стоит ли ожидать снижения добычи и переработки нефти в России. Вице-премьер рассказал, что добыча нефти в начале мая увеличилась по сравнению с уровнем апреля, ситуация на рынке стабильная.

"Мы рассчитываем, что у нас в мае показатели будут частично восстановлены", — добавил он.