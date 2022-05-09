КАИР, 9 мая — ПРАЙМ. Министерство нефти Ирака и французская компания Total подписали соглашение о реализации проектов по разработке крупного нефтяного месторождения "Артауи" на юге страны и создания одноименного газоперерабатывающего комбината, сообщила пресс-служба министерства. СМИ: ЕС отказался от плана останавливать танкеры с российской нефтью

"Министерство нефти подписало соглашение с компанией Total о реализации проектов по разработке месторождения "Артауи" и создания газоперерабатывающего комбината Артауи в провинции Басра", — цитирует иракское информационное агентство INA заявление пресс-службы.

Соглашение также предусматривает "реализацию проектов по производству солнечной энергии мощностью 1000 мегаватт", указано в сообщении. Документ подписан в понедельник в присутствии министра нефти Ирака Ихсана Абд аль-Джаббара и посла Франции в Багдаде Эрика Шевалье.

Миннефти Ирака сообщало в марте 2021 года о подписании предварительного соглашения с Total на реализацию четырех крупных проектов, важнейшим из которых является строительство на юге страны предприятий по переработке попутного газа мощностью почти 17 миллионов кубометров. В рамках этого проекта будет осуществляться переработка газа с месторождений "Артауи", "Западная Курна-2", "Маджнун", "Ат-Туба" и "Ал-Лахис".