МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Берлин рассматривает возможность "взять под контроль" НПЗ в Шведте, который контролируется "Роснефтью", передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Согласно агентству, НПЗ "может пострадать" из-за эмбарго ЕС на нефть.
По словам одного из источников, возможность национализации энергетических компаний также рассматривается, но этот вариант должен быть "тщательно взвешен" и обоснован не "наказанием России", а "обеспечением поставок энергии".
Один из источников подчеркнул, что окончательное решение о "вмешательстве" в дела НПЗ в Шведте еще не было принято.
https://1prime.ru/energy/20220510/836854323.html
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