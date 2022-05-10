МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Берлин рассматривает возможность "взять под контроль" НПЗ в Шведте, который контролируется "Роснефтью", передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. СМИ: ФРГ готовится на случай внезапной остановке поставок газа из России

Согласно агентству, НПЗ "может пострадать" из-за эмбарго ЕС на нефть.

По словам одного из источников, возможность национализации энергетических компаний также рассматривается, но этот вариант должен быть "тщательно взвешен" и обоснован не "наказанием России", а "обеспечением поставок энергии".

Один из источников подчеркнул, что окончательное решение о "вмешательстве" в дела НПЗ в Шведте еще не было принято.