ТОКИО, 10 мая — ПРАЙМ. Япония намерена постепенно снижать свою зависимость от российских энергоресурсов, но будет определять, когда и в какой мере вводить эмбарго на нефть из РФ, на основании реальной ситуации, заявил в ходе пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда. Эксперт объяснил, зачем Европе чужая нефть втридорога

"Наша страна полностью импортирует нефть, поэтому решение ввести эмбарго на российскую нефть сложное. В настоящее время наша страна не может сразу же отказаться от импорта российской нефти, однако по прошествии определенного времени, обеспечив альтернативные источники энергии, мы намерены придерживаться курса на постепенное сокращение нашей зависимости от российских энергоресурсов", — заявил глава японского ведомства в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который заявил о решении ввести эмбарго на российскую нефть.

Хагиуда также подчеркнул, что власти будут "определять конкретные методы и время введения эмбарго на нефть в зависимости от реальной ситуации", придавая "значение обеспечению энергетической безопасности и поддержания условий для граждан".

Накануне Фумио Кисида в ходе пресс-конференции по итогам онлайн-саммита "семерки" заявил, что Япония приняла "тяжелое решение" по запрету импорта российской нефти, так как "единство стран G7 важнее всего". В то же время он подтвердил намерение Японии сохранить свои доли в проектах "Сахалин-1", "Сахалин-2" по добыче природного газа и нефти, однако дал понять, что Япония будет сокращать импорт нефти и по проектам, в которых имеет долю.