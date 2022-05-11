МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Омана Бадр Бен Хамад Аль-Бусаиди заявил, что султанат в вопросах возможного наращивания добычи нефти привержен договорённостям в формате ОПЕК+. СМИ: ОПЕК не хочет спасать Запад

"Что касается давления, то нет, давления не оказывается, однако адресуются многочисленные требования, в том числе и нашей стране. Однако мы привержены прежним договоренностям, в том числе в формате ОПЕК+, членами которого мы наряду с Россией являемся, и мы продолжим тесную координацию по данному вопросу и также будем продолжать придерживаться тех договоренностей, которые были достигнуты ранее", — сказал министр журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.