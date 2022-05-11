МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются на 5% в среду сразу после публикации минэнерго США данных о, в частности, снижении её добычи и падении запасов бензина, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.40 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,86%, до 107,44 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 5,59%, до 105,34 доллара. До публикации статистики нефть дорожала на 4,2% и 4,9% соответственно, после — рост цен временно ускорился до 5% и 5,5% соответственно.

По данным минэнерго США, добыча нефти в стране за неделю по 6 мая снизилась на 100 тысяч баррелей в день, до 11,8 миллиона баррелей нефти в день. А запасы бензина за неделю сократились сильнее прогнозов — на 3,6 миллиона баррелей вместо снижения на 1,6 миллиона.

Вместе с этим коммерческие запасы нефти в стране за неделю выросли на 8,5 миллиона баррелей, до 424,2 миллиона баррелей. Эксперты, напротив, ожидали снижения на 0,5 миллиона баррелей.

Оказывают базовую поддержку ценам ожидания улучшения ситуации по спросу. Как сообщают СМИ, ситуация с коронавирусом в Китае улучшилась, в Шанхае число новых случаев заражения снизилось на 51%. Китай является одним из крупнейших в мире потребителей нефти.