МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Продажа российского газа и нефти на азиатский рынок с дисконтом значительно не повлияет на уровень доходов бюджета РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Вучич опасается, что из-за новых санкций не будет нефти и газа из России

Американское издание The New York Times 3 мая написало, что РФ пытается перенаправить свои энергоресурсы в Азию. По мнению автора материала, чтобы значительно увеличить поставки в Китай и Индию, России придется делать большие скидки.

"С точки зрения доходов бюджета более важным является сохранение объемов производства и экспорта энергоресурсов на приемлемом уровне. Скидки на нефть и газ снижают доходы бюджета, однако в условиях ожидающихся высоких цен в ближайшие годы этот фактор будет иметь ограниченное значение", — сказал РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" фонда "Центр стратегических разработок" Александр Амирагян.

Дисконты на российскую нефть стали расти после начала спецоперации на Украине. По данным Минфина РФ, средняя цена нефти марки Urals в апреле составила 70,52 доллара за баррель. А средняя цена фьючерса на марку Brent составила, по данным торгов, 109,34 доллара. Это значит, что скидка была примерно 35%. При этом бюджет РФ на 2022 год сверстан исходя из цены Urals лишь 44,16 доллара. "Так что проблем, как минимум, с наполнением бюджета, даже при текущих размерах дисконта быть не должно", — сказал директор медиацентра ИРТТЭК Дмитрий Коптев.

Ситуация с природным газом немного другая, так как на мировом рынке преобладают долгосрочные контракты, а поставщиков и посредников меньше, объяснил агентству Амирагян. При этом, эксперт считает, что "сохранение санкционного давления на продолжительное время будет вынуждать российские компании идти на уступки, в том числе по цене при поставках трубопроводного газа и СПГ".

Как отметил Амирагян, российские компании вынуждены делать скидки на энергоресурсы не только из-за геополитической ситуации, но и для компенсации рисков и издержек покупателей, связанных со сложной логистикой доставки и прочими затратами.