МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в апреле выросла на 153 тысячи баррелей в сутки к уровню марта, до 28,65 миллиона баррелей в сутки, вновь не достигнув целевых уровней стран организации по сделке ОПЕК+, которая в, итоге, была перевыполнена на 62%, следует из данных майского доклада. ОПЕК продолжает ждать роста добычи нефти в России

"Общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в апреле 2022 года составила в среднем 28,65 миллиона баррелей в сутки, что на 153 тысячи баррелей в сутки выше предыдущего месяца. Больше всего добыча выросла в Саудовской Аравии, Ираке и ОАЭ, а сократилась — в Ливии", — сообщается в докладе.

Как следует из данных ОПЕК, по отношению к октябрю 2018 года, который является базой отсчета в сделке по ограничению добычи нефти ОПЕК+, организация сократила добычу на 2,219 миллиона баррелей в сутки. Это превышает обязательства десяти ее стран, участвующих в соглашении альянса, на 851 тысячу баррелей в сутки. В итоге, ОПЕК выполнила сделку в апреле 162% (в марте соглашение было выполнено на 151%).

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного борьбой с пандемией COVID-19. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года — на 432 тысячи баррелей. На май ограничения составляют 1,728 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывает в сентябре.

При этом ряд стран ОПЕК+ по причинам естественного снижения добычи, технических моментов или внешних ограничений просто не могут нарастить добычу до позволенного им уровня. Сложности, в частности, возникали у Нигерии, Экваториальной Гвинеи, Конго, Анголы.