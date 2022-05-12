МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что эмбарго на российскую нефть, предлагаемое Евросоюзом, будет поддерживать мировые цены на высоком уровне, но в краткосрочной перспективе, до адаптации нефтедобычи и маршрутов её транспортировки к новым условиям. Bloomberg: доходы Москвы от экспорта нефти взлетели вопреки санкциям

Работа над шестым пакетом антироссийских санкций в Евросоюзе продолжается на уровне постпредов союза, стороны пытаются найти решения для стран, которые возможно пострадают от нефтяного эмбарго, сообщила ранее на брифинге представитель Еврокомиссии Дана Спинант

"Предлагаемое ЕС эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов будет удерживать цены на повышенном уровне в краткосрочной перспективе, так как потребуется перенаправление торговых потоков из других регионов и использование свободных мощностей", — считает агентство.

Если считать от 2019 года (до всяческих антиковидных карантинов и прочих запретов), запрет Евросоюза может затронуть в среднем около 3 миллионов баррелей нефти в сутки и около 2 миллионов баррелей нефтепродуктов в день. Таким образом к концу года объем добычи нефти в России может снизиться на 2-3 миллиона баррелей в сутки, подсчитало агентство.

"Россия должна иметь возможность перенаправить часть экспорта в Азию, хотя этому может помешать запрет ЕС на морские перевозки и страхование отгрузок российской нефти", — также говорится в релизе.

При этом, по мнению Fitch, Чехия, Венгрия и Словакия могут получить временные исключения как страны, наиболее пострадавшие от этих санкций, если эмбарго поддержат все члены ЕС.