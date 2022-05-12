МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. США ОЖИДАЮТ, ЧТО ЕВРОПА ВВЕДЕТ ЭМБАРГО НА ИМПОРТ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ "ЕСЛИ НЕ НА ЭТОЙ, ТО НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ" — ГОСДЕП

США РАССЧИТЫВАЮТ, ЧТО ЭФФЕКТ ОТ ВВЕДЕННЫХ ПРОТИВ РФ САНКЦИЙ ПРОЯВИТСЯ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, ОН НЕ БУДЕТ КРАТКОВРЕМЕННЫМ — ГОСДЕП

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