2022-05-12T18:39:09+03:00
2022-05-12T18:39:09+03:00
2022-05-12T18:39:09+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220512/836878449.html
США ожидают скорейшего введения эмбарго на российскую нефть
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
США ОЖИДАЮТ, ЧТО ЕВРОПА ВВЕДЕТ ЭМБАРГО НА ИМПОРТ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ "ЕСЛИ НЕ НА ЭТОЙ, ТО НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ" — ГОСДЕП США РАССЧИТЫВАЮТ, ЧТО ЭФФЕКТ ОТ ВВЕДЕННЫХ ПРОТИВ РФ САНКЦИЙ... ПРАЙМ, 12.05.2022
нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/49/832424900.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/49/832424900.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/48/832424897.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/48/832424897.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/48/832424894.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/48/832424894.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. США ОЖИДАЮТ, ЧТО ЕВРОПА ВВЕДЕТ ЭМБАРГО НА ИМПОРТ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ "ЕСЛИ НЕ НА ЭТОЙ, ТО НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ" — ГОСДЕП
США РАССЧИТЫВАЮТ, ЧТО ЭФФЕКТ ОТ ВВЕДЕННЫХ ПРОТИВ РФ САНКЦИЙ ПРОЯВИТСЯ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, ОН НЕ БУДЕТ КРАТКОВРЕМЕННЫМ — ГОСДЕП
Новость дополняется