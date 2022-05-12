МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Польша готова отказаться от использования принадлежащего компании EuRoPol GAZ польского участка трубопровода "Ямал – Европа", заявила журналистам министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. Зампостпреда КНР в ООН высказался по поводу антироссийских санкций

Ранее сообщалось, что "Газпрому" теперь запрещено использовать принадлежащий компании EuRoPol GAZ польский участок трубопровода "Ямал – Европа" для транспортировки газа. В соответствии с указом президента РФ №252 от 3 мая 2022 года и постановлением правительства №851 от 11 мая 2022 года введены санкции в отношении ряда зарубежных компаний. В их числе – компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода "Ямал – Европа".

"Вчера в пакет санкций попали как EuRoPol Gas, так и немецкие компании, сотрудничающие с "Газпромом". Тот газ, который мы имеем через соединение с Германией, — это не только российский газ, но и газ с рынка, это разные молекулы, которые идут к нам, а не только российские молекулы. К варианту без этого соединения с Германией в наших стратегиях управления мы тоже готовы", — сказала Москва.

При этом министр заявила, что польские подземные газовые хранилища уже заполнены на 85%.

Ранее польская сторона внесла "Газпром" в санкционный список, заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ, и получать дивиденды.

Газопровод "Ямал – Европа" является одним из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, который используется для поставок газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Газопровод протяжённостью более двух тысяч километров проходит по территории четырёх стран: России, Белоруссии, Польши и Германии, может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.

Польский концерн PGNiG владеет, прямо и косвенно, через дочернюю компанию Gas-Trading, 51,18% акций в уставном капитале EuRoPol Gaz, 48,82% акций принадлежат "Газпрому".