МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Главы МИД ЕС на встрече 16 мая обсудят нефтяное эмбарго против России, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Баррель. Политический деятель также выразил надежду, что решение будет найдено. В Швейцарии рассказали, почему Россия выиграет от нефтяного эмбарго ЕС

"Мы усилим давление на Россию с помощью экономических санкций, продолжим работать над международной изоляцией России и противостоять дезинформации. Мы также сохраним единство в поддержке Украины", — сказал Боррель. Как отметил глава дипломатии, 16 мая, в понедельник, министры иностранных дел ЕС планируют обсудить нефтяное эмбарго.

Боррель подчеркнул необходимость эмбарго для прекращения зависимости Европы от российского энергоресурса и важность достижения некоего соглашения по поставленному вопросу. "Я представлю новые политические вводные для достижения соглашения. Я уверен, что мы добьемся соглашения", — заявил глава дипломатии.