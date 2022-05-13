МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Главы МИД ЕС на встрече 16 мая обсудят нефтяное эмбарго против России, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Баррель. Политический деятель также выразил надежду, что решение будет найдено.
"Мы усилим давление на Россию с помощью экономических санкций, продолжим работать над международной изоляцией России и противостоять дезинформации. Мы также сохраним единство в поддержке Украины", — сказал Боррель. Как отметил глава дипломатии, 16 мая, в понедельник, министры иностранных дел ЕС планируют обсудить нефтяное эмбарго.
Боррель подчеркнул необходимость эмбарго для прекращения зависимости Европы от российского энергоресурса и важность достижения некоего соглашения по поставленному вопросу. "Я представлю новые политические вводные для достижения соглашения. Я уверен, что мы добьемся соглашения", — заявил глава дипломатии.
https://1prime.ru/energy/20220513/836883172.html
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