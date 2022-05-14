МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. ИРАН НЕ БУДЕТ КОНКУРЕНТОМ РФ НА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ПО СВПД — ПЕРЕГОВОРЩИК ИРАНА В ВЕНЕ РИА НОВОСТИ

ЕВРОПА ДОЛЖНА ВЕСТИ РАЗУМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С РФ, ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА — ПЕРЕГОВОРЩИК ИРАНА В ВЕНЕ РИА НОВОСТИ

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