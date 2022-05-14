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2022
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Иран раскрыл планы по добыче нефти в случае заключения СВПД
Энергетика
Новости
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. ИРАН НЕ БУДЕТ КОНКУРЕНТОМ РФ НА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ПО СВПД — ПЕРЕГОВОРЩИК ИРАНА В ВЕНЕ РИА НОВОСТИ ЕВРОПА ДОЛЖНА ВЕСТИ РАЗУМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С РФ, ЧТОБЫ... ПРАЙМ, 14.05.2022
нефть, энергетика, экономика, новости
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. ИРАН НЕ БУДЕТ КОНКУРЕНТОМ РФ НА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ПО СВПД — ПЕРЕГОВОРЩИК ИРАНА В ВЕНЕ РИА НОВОСТИ
ЕВРОПА ДОЛЖНА ВЕСТИ РАЗУМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С РФ, ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА — ПЕРЕГОВОРЩИК ИРАНА В ВЕНЕ РИА НОВОСТИ
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