МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Иран и Россия достигли хороших решений в нефтегазовой сфере, Тегеран передал Москве "карту сотрудничества" в этой отрасли, заявил посол республики в в Москве Казем Джалалив интервью РИА Новости. ОПЕК продолжает отставать от планов восстановления добычи

По словам дипломата, президент Ибрахим Раиси включил в рабочую повестку правительства серьезное рассмотрение направлений сотрудничества в различных сферах энергетики с российскими компаниями и правительством России.

Посол сообщил, что Москва и Тегеран провели переговоры и "достигли хороших решений в сфере добычи, развития нефтегазовых месторождений, переработки, нефтеочистки, нефтехимии и передачи оборудования и технологий, которые являются стратегическими в нефтегазовой отрасли. Составлена даже всеобъемлющая и полная карта сотрудничества с Россией, которая была передана должностным лицам страны".

БИЗНЕС

Джалали также заявил о возможности учреждения компаниями Ирана и России совместного завода по производству оборудования для нефтегазовой сферы и в дальнейшем экспортировать продукцию.

"Мы можем использовать потенциал и возможности российских компаний в добыче, освоении нефтяных месторождений, изготовлении оборудования и передаче технологий. Кроме того, компании двух стран могут, учредив совместный завод в Иране и производя сверх используемого в Иране оборудования, осуществлять его экспорт", — отметил посол.

Помимо расширения сотрудничества в нефтегазовой сфере, Тегеран намерен увеличить объемы торговли и инвестиций с Москвой. Стороны работают над снятием барьеров, выстроенных антироссийскими санкциями. Прежде всего, по мнению дипломата, необходимо устранить имеющиеся препятствия в инфраструктуре экономических отношений двух стран.

"В настоящее время мы ведем серьезную работу с различными российскими государственными организациями. Иран и Россия имеют между собой единое понимание в этом вопросе", — добавил Джалали.

Посол отметил, что значительная часть экономического потенциала Ирана в настоящее время "обращена лицом к России".

НАУКА

Тегеран способен компенсировать дефицит в области наукоемкой экономики в России, возникший из-за санкций Запада, сообщил Джалали: "В области наукоемкой экономики, безусловно, будет компенсирована значительная часть дефицита, возникшего из-за санкций со стороны западных стран".

По словам посла, в Москву ранее приезжала делегация в количестве 60 человек из состава иранских наукоемких компаний из различных областей и успешно провела переговоры.

ЗАКУПКА ЗЕРНА

В рамках расширения сотрудничества Иран намерен увеличить импорт зерна из России, есть возможность закупать ежегодно более 20 миллионов тонн зерна и масличных.

По словам Джалали, политика республики в последние годы заключалась в том, чтобы закупать из России определенную группу сельскохозяйственной продукции. В 2021 году Иран, импортировав из России 7 миллионов тонн зерна, занял первое место в импорте этой российской продукции.

"В текущем году этот процесс также будет расширен. В целом, Иран обладает возможностями, чтобы ежегодно импортировать из России более 20 миллионов тонн зерна и масличных культур", — подчеркнул дипломат.

ОПЕК+

Взгляды Тегерана и Москвы в рамках ОПЕК+ очень близки, заявил Казем Джалали.

По словам посла, стороны "обладают самыми большими запасами нефти и газа в мире, очень близки взгляды двух стран в коалиции ОПЕК +, две страны имели единое мнение по недавним договоренностям, достигнутым в рамках ОПЕК+".