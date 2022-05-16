БРЮССЕЛЬ, 16 мая — ПРАЙМ. Глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис заявил перед началом заседания в Брюсселе глав МИД ЕС, что прекращение транзита газа и нефти из РФ через Украину решило бы проблему нефтяного эмбарго, которое сейчас блокирует Венгрия.
По его мнению, одним из решений может быть "оказание помощи Украине отключиться от газа и нефти из России, поскольку та страна ЕС, которая не может помочь нам прийти к единому решению (Венгрия – ред.), зависит от трафика из Украины".
Ландсбергис считает, что если трафик будет прекращен из Украины, "то проблема решится сама собой".
Страны ЕС последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие, опасаясь негативного влияния данного шага на собственную экономику.
https://1prime.ru/energy/20220516/836902514.html
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