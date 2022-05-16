БРЮССЕЛЬ, 16 мая — ПРАЙМ. Глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис заявил перед началом заседания в Брюсселе глав МИД ЕС, что прекращение транзита газа и нефти из РФ через Украину решило бы проблему нефтяного эмбарго, которое сейчас блокирует Венгрия. СМИ узнали, что поможет ЕС убедить Венгрию принять санкции против России

По его мнению, одним из решений может быть "оказание помощи Украине отключиться от газа и нефти из России, поскольку та страна ЕС, которая не может помочь нам прийти к единому решению (Венгрия – ред.), зависит от трафика из Украины".

Ландсбергис считает, что если трафик будет прекращен из Украины, "то проблема решится сама собой".

Страны ЕС последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие, опасаясь негативного влияния данного шага на собственную экономику.