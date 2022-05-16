МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Словакия поддерживает принятие нового пакета санкций против РФ, включая нефтяное эмбарго, но нуждается в трехлетнем переходном периоде для отказа от российской нефти, заявил в понедельник по прилету в Брюссель на встречу глав МИД стран ЕС руководитель дипведомства Словакии Иван Корчок. Литва считает, что Украине нужно "отключиться" от газа и нефти из России

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.

"Позиция Словакии в отношении антироссийских санкций остается неизменной, мы их поддерживаем, включая эмбарго на поставки нефти из РФ. Но мы нуждаемся в определенном переходном периоде для того, чтобы перестроить технологию обработки на иной, нежели российский, тип нефти. Кроме прочего, это потребует значительных финансовых затрат", — сказал Корчок.

Он подтвердил, что Словакия просит партнеров по ЕС о трехлетнем переходном периоде к полному отказу от российской нефти.