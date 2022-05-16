МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия повысила прогноз по среднегодовой цене нефти марки Brent на 2022 год в 1,6 раза — до 103,6 доллара за баррель, следует из весеннего экономического доклада ЕК. Словакия не может отказаться от российской нефти

В осеннем прогнозе комиссия ожидала показатель в 2022 году на уровне 63,9 доллара за баррель.

Еврокомиссия также повысила прогноз по средней цене Brent на 2023 год до 93,5 доллара с 61,6 доллара за баррель.

"Нефтяные рынки отреагировали на новости о выходе важных западных нефтяных компаний из России, нефтяное эмбарго на энергоносители, введенные некоторыми странами (например, США и Великобританией), решения США высвободить часть из своих нефтяных резервов и решения ОПЕК+ не увеличивать добычу нефти", — говорится в документе.