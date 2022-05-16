ДОХА, 16 мая — ПРАЙМ. Королевство Саудовская Аравия предпринимает усилия для увеличения добычи нефти до свыше 13 миллионов баррелей в сутки к концу 2026 или началу 2027 года, сообщил в понедельник министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд во время энергетической конференции в Бахрейне.
"Мы достигнем объема добычи в 13,4 миллиона баррелей в сутки к началу 2027 года", — цитирует телеканал "Аль-Арабия" саудовского министра. При этом, по его словам, королевство может сохранять добычу на этом уровне после его достижения, если рынок будет нуждаться в таких объемах нефти.
Как считает министр, "переход на газ и возобновляемые источники энергии внутри страны также позволит нарастить экспорт нефти".
https://1prime.ru/energy/20220516/836906205.html
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