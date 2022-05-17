МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно снижаются после заметного роста торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов. EIA: добыча нефти в крупнейших нефтегазовых районах США в июне вырастет

По состоянию на 7.52 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,32%, до 113,87 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,34%, до 111,44 доллара.

В понедельник вечером стоимость нефти марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с 28 марта.

Такому скачку цен способствовали ожидания восстановления спроса на нее со стороны Китая. "Кроме того, Шанхай объявил о постепенном возобновлении работы и намерен вернуться к повседневной жизни к 1 июня, поэтому мобильность должна восстановиться", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).

Наряду с коррекцией давление на стоимость "черного золота" оказывает прогноз управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, согласно которому добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах страны в июне поднимется по сравнению с текущим месяцем на 142 тысячи баррелей в день.