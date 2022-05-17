МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что страна не планирует строительство новых атомных электростанций (АЭС), несмотря на растущую обеспокоенность в сфере энергобезопасности и растущих цен на энергоносители. Оценены потери крупнейших банков Японии в свете санкций против России

Глава японского ведомства подчеркнул намерения Токио использовать имеющиеся мощности с учетом ситуации вокруг Украины и обеспокоенностью в связи с напряженностью по поставкам энергии. Также он отметил, что власти Японии планируют заняться проектированием нового типа ядерных реакторов в рамках своего плана по переходу к чистой энергетике.

Япония задалась целью свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году. За прошлый финансовый год (с 1 апреля 2020 по 31 марта 2021 года) этот показатель дости минимума с 1990 года. Правительство также намерено поддерживать развитие возобновляемых источников энергии.