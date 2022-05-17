МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти на шельфе в России резко не прекратится из-за отсутствия зарубежных шельфовых технологий, а создать отечественные дорого, но можно со временем, заявил РИА Новости старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит. СМИ: Россия заняла четвертое место по поставкам нефти в Индию в апреле

Шельфовые технологии поступают в Россию либо от иностранных нефтесервисных компаний (например, Schlumberger, Halliburton), либо от нефтяных (Shell, ExxonMobil). Эти предприятия заявляли либо о своем уходе из России, либо прекращении новых инвестиций в связи с военной операцией РФ на Украине.

"Текущая добыча на шельфе, вероятно, не прекратится в одночасье из-за нехватки технологий. Добыча, вероятно, будет приходить в упадок по мере того, как существующие скважины переживают естественную убыль", — считает Смит.

Так, что касается текущей добычи российских компаний на шельфе ("Лукойла" на Каспие и "Газпром нефти" в Арктике), то, по мнению аналитика BCS, поддерживать ее будет непросто из-за нехватки определенных компонентов, в результате добыча будет падать, но постепенно, а не резко.

Сами же технологии, используемые для добычи на шельфе, он сравнил с полетом в космос. "Это можно сделать, но на это потребуется время и деньги", — добавил эксперт.

"Нет причин, по которым Россия не может разработать собственную технологию для шельфа, но на это потребуется время. Эти проекты, как правило, дорогостоящие (одна буровая платформа может стоить более миллиарда долларов США) и требуют передовых технологий для бурения на очень большой глубине", — также считает собеседник агентства.