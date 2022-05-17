МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рост цен на мировом нефтяном рынке в ситуации, когда эмбарго Европы на покупку российской нефти еще нет, необычен, это показатель панического спроса, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев. СМИ: Россия заняла четвертое место по поставкам нефти в Индию в апреле

В понедельник вечером стоимость нефти марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с 28 марта. Заметный рост начался после заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, что шестой пакет санкций, куда входит введение эмбарго на российскую нефть, снова не удалось согласовать. Утром во вторник цены в рамках коррекции снизились до 113,22 долларов за баррель, но сейчас продолжают расти и находятся в коридоре 114-115 долларов.

"Европа так и не способна научиться диверсифицировать риски. Шестой пакет оказался демонстрацией провала экономики ЕС. Ее качает в разные стороны, и непонятно, США чаще подставляет плечо или ногу. Ситуация необычна. Эмбарго еще нет, а цена уже в рост", — сказал Тимофеев.

"Цена — это показатель спроса, в том числе панического. Сейчас именно такой спрос и захватил рынок", — отметил эксперт. Так, разъяснил он, в апреле из США в Европу было отправлено около 1,6 миллиона баррелей нефти, что является самой большой цифрой в истории ежемесячных поставок. В том же месяце из российских портов в Азию мимо берегов Европы было отправлено 27 танкеров, перевозящих свыше 20 миллионов баррелей сырья, что составляет 1% экспорта нефти из РФ в 2021 году. "Американская нефть дороже российской, которая, к тому же сейчас продается еще и с дисконтом", — добавил эксперт.

Также Тимофеев напомнил, что судовладельцы стали отказываться везти российскую нефть, а те, кто остались, сильно подняли цены. Так, по данным эксперта, чтобы зафрахтовать судно класса Aframax способное перевези 120 тысяч тонн груза из Приморска в Роттердам, нужно заплатить 5 миллионов долларов. Обычно стоимость такого фрахта составляла 600-700 тысяч долларов.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В Европе всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие.